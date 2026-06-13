LUTO NAS REDES

Família confirmou a morte de Vovô Anésio neste sábado (13). Influenciador estava internado na UTI após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

O influenciador Vovô Anésio morreu neste sábado (13), aos 88 anos. A família confirmou a notícia por meio das redes sociais.

Em uma publicação no Instagram, o neto de Anésio, Caio Fiori, prestou homenagem ao avô e destacou o legado deixado por ele.

“Hoje nos despedimos de alguém que deixou marcas de amor, sabedoria e bondade por onde passou. Seu sorriso, seus ensinamentos e seu carinho permanecerão vivos em cada lembrança, em cada história compartilhada e em cada coração que teve o privilégio de conhecê-lo”, escreveu.

Vovô Anésio estava internado na UTI

Segundo a família, o influenciador permanecia internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Na sexta-feira (12), Caio Fiori contou que o avô passou mal em casa e precisou de atendimento médico de emergência. Logo depois, a equipe médica iniciou os procedimentos para reanimá-lo e estabilizar seu quadro clínico.

“Chegando lá, foi observado uma parada cardiorrespiratória, assim foram feitas as manobras necessárias para reanimá-lo. Foi feita a intubação, a sedação e, mantendo ele estável, nós logo encaminhamos ele para o hospital em Araraquara”, disse o neto em vídeo publicado nas redes sociais.

Influenciador enfrentou problemas de saúde nos últimos meses

Além da internação recente, Vovô Anésio enfrentou outros problemas de saúde nos últimos meses. Em março deste ano, ele precisou de atendimento médico após sofrer um acidente doméstico.

Na ocasião, os familiares compartilharam uma mensagem de agradecimento pelas manifestações de apoio recebidas durante a recuperação.

“Foram dias difíceis, de muita preocupação, mas também de muita fé. Queremos agradecer de coração a todos que oraram, enviaram mensagens e torceram pela recuperação dele”, declarou a família.

Ao longo dos anos, Vovô Anésio conquistou milhares de admiradores nas redes sociais. Além disso, ele ganhou destaque pelo carisma e pela proximidade com os seguidores. Dessa forma, compartilhou momentos do cotidiano e mensagens de bom humor que marcaram sua trajetória na internet.

Enquanto a notícia da morte repercute entre os fãs, amigos e familiares prestam homenagens ao influenciador nas redes sociais. Assim, as mensagens destacam o legado de carinho, simplicidade e alegria deixado por Vovô Anésio.

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