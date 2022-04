Lote promocional de ingressos para show de Nando Reis em Manaus está esgotado

O espaço "Frisa" e "Mezanino" continuam com valores promocionais

Manaus (AM) – É grande a procura pelos passaportes que garantem o acesso ao show de Nando Reis que, após 4 anos, retorna a Manaus com a turnê “Nando Hits“. Em menos de 10 dias após a abertura das vendas, já esgotaram os ingressos com valores promocionais para os setores de pista e arquibancada.

A produção do evento ressalta que estamos as vendas continuam em ritmo acelerado.

“Trata-se de um espetáculo meticulosamente pensado para atender quem é fã do Nando, fã de boa música e que há tempos anseia por uma oportunidade como esta. Estamos trabalhando em cada detalhe para que esse evento se torne inesquecível e que todos que tiverem a oportunidade de comparecer, realmente possam se sentir privilegiados. Porém, quem não quiser correr o risco de ficar de fora, precisa garantir seu ingresso o quanto antes, pois os ingressos são limitados e a tendência é que os lotes de todos os setores esgotem nas próximas semanas“, ressalta Kleber Romão, Diretor da Smart Bureau, empresa responsável pelo show.

Após o lote promocional, o primeiro lote de ingressos para pista e arquibancada já está à venda no valor de R$ 100 (pista) e R$ 140 (arquibancada).

O espaço Frisa e Mezanino por enquanto continuam com valores promocionais. O setor “Frisa” continua no valor de R$ 100 e o Setor “Mezanino Rockstar All Inclusive” está custando R$ 300 (Open Bar e food).

Os passaportes podem ser adquiridos pela internet no site www.shopingressos.com.br ou nos pontos de vendas fixos nas Óticas Diniz do Manauara, Amazonas, Sumaúma e shopping Grande Circular.

Os valores são referentes a meia entrada, sem taxa e para pagamento em dinheiro. Compras online, com cartão de crédito e parceladas, estarão sujeitas a taxas. Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp (92) 98605-5303.

Sobre o show

Nando Reis desembarca na capital amazonense para um incrível espetáculo trazendo em sua bagagem a turnê “Nando Hits” com todos os seus maiores sucessos nestes mais de 40 anos de carreira.

O espetáculo é produzido pela Smart Bureau e será realizado no Studio 5 Centro de Convenções, localizado no bairro Japiim, zona Sul de Manaus. A abertura dos portões acontecerá a partir das 20h.

