Homem é preso vendendo celulares roubados em box do mini shopping da Compensa

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (13) por vender celulares roubados em um box de um mini shopping no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. A ação faz parte da operação RecuperaFone 2, deflagrada pelo Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Durante a operação, mais de 70 aparelhos sem procedência foram apreendidos, sendo que três estavam com restrição de roubo ou furto. O responsável pelo box foi detido por receptação qualificada e será encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

Denúncia e fiscalização

De acordo com o delegado Bruno Hitotuzi, titular do NIRC, a ação foi motivada por denúncias sobre a venda de celulares roubados no local. “Nossa equipe se deslocou até o mini shopping, fiscalizou algumas lojas e encontrou, em uma delas, 68 aparelhos sem procedência e três com restrição de roubo ou furto”, explicou.

Todos os celulares apreendidos foram levados à sede do NIRC, onde passarão por perícia para identificação dos proprietários legítimos.

Operação RecuperaFone

O delegado destacou que a operação RecuperaFone continua ativa para combater a comercialização de celulares roubados e furtados em Manaus. “Estamos diariamente nas ruas fiscalizando estabelecimentos que possivelmente vendem aparelhos irregulares. Contamos com o apoio da população para denunciar qualquer atividade suspeita”, afirmou Hitotuzi.

A SSP-AM reforça o compromisso de combater crimes como receptação e garantir a segurança da população, além de devolver os aparelhos roubados aos seus donos.

