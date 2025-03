Edição Especial da Feira de Produtos Regionais acontece nesta sexta-feira (14)

A programação será realizada das 9h às 15h, na Rua Jonathas Pedrosa, no Centro de Manaus.

A primeira edição especial da Feira de Produtos Regionais, promovida pelo Governo do Estado por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), acontece nesta sexta-feira (14), das 9h às 15h, na sede da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), localizada na Rua Jonathas Pedrosa, nº 659, no Centro de Manaus.

A feira, que passará a ocorrer mensalmente na segunda sexta-feira de cada mês, reunirá cerca de 10 expositores. Entre eles, cinco são produtores credenciados nas tradicionais Feiras de Produtos Regionais da ADS, e os outros cinco são vinculados à UGPE, incluindo mulheres beneficiadas por um projeto voltado para mães solo, que terão a oportunidade de comercializar produtos artesanais.

Oportunidade para produtores e mulheres

Loiana Brito, chefe do departamento de negócios agropecuários e pesqueiros da ADS, destacou a importância da iniciativa. “Essa ação proporciona aos produtores uma chance valiosa de expandir a comercialização de seus produtos, além de fortalecer o escoamento da produção e a colaboração entre secretarias”, afirmou.

Diego Augusto, gerente de feiras da ADS, ressaltou que o evento valoriza a produção regional e fortalece a economia local. “A feira reafirma o compromisso do governo em impulsionar o empreendedorismo e proporcionar autonomia financeira, especialmente para as mulheres envolvidas”, explicou.

A feira é uma oportunidade para o público conhecer e adquirir produtos regionais de qualidade, além de apoiar o trabalho de produtores locais e mulheres empreendedoras.

