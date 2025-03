Confira horários e locais das feiras da ADS em Manaus

Além das edições regulares, três feiras especiais serão realizadas, ampliando as opções para o público.

As Feiras de Produtos Regionais, promovidas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), continuam nesta semana em vários pontos de Manaus. Além das edições regulares, três feiras especiais serão realizadas, ampliando as opções para o público.

Feiras especiais desta semana

Terça-feira (11/03): Sede da Secretaria de Educação (Sedel), Japiim II, das 8h às 16h.

Quarta-feira (12/03): Studio 5 Shopping, Distrito Industrial I, das 14h às 19h.

Sexta-feira (14/03): Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Centro, das 9h às 15h.

Programação semanal

Terça-feira: Manaus Plaza Shopping (Chapada) e Sumaúma Park Shopping (Cidade Nova), das 14h às 19h.

Quarta-feira: Shopping Ponta Negra, das 14h às 19h.

Quinta-feira: Praça de Alimentação do Dom Pedro e Manaus Plaza Shopping, das 14h às 19h.

Sábado: Centro Cultural Povos da Amazônia (Crespo), Centro de Convivência Padre Pedro Vignola (Cidade Nova), Rodovia AM-010 (km 29) e Estacionamento Variedades Salmo 91 (Flores), em horários variados.

Domingo: Praia da Ponta Negra e Rodovia AM-010 (km 29), das 6h às 12h.

As feiras da ADS geram emprego e renda para produtores da agricultura familiar, além de oferecer produtos regionais com qualidade e segurança.

