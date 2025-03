Blog Azul comemora 10 anos com grande festa neste sábado (15), em Manaus

Neste sábado (15), o Blog Azul celebra seus 10 anos com uma grande festa no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. O evento promete ser épico para os amantes do Boi Caprichoso, começando às 19h, com apresentações de grandes nomes, como Patrick Araújo (levantador de toadas) e Edmundo Oran (apresentador oficial), além de shows de Toada de Roda, Arlindo Neto, Klinger Junior e Caetano Medeiros.

Criado em 2015, o Blog Azul surgiu como um espaço de valorização da cultura parintinense e rapidamente se tornou referência na organização de eventos que exaltam o Festival Folclórico de Parintins. O movimento, que começou entre amigos com o desejo de celebrar o boi-bumbá, já organizou eventos de sucesso como lives solidárias, o primeiro drive-in bovino e a caravana “Partiu Parintins”, que levou 1.200 torcedores à “Ilha da Magia” no ano passado.

“Tudo surgiu da vontade de manter viva a tradição de exaltar a grandiosidade do Festival de Parintins para a nossa cultura, economia e turismo. Ao longo desses 10 anos, promovemos festas que reacendem a paixão pelo boi-bumbá e mostram a força de valorizar o que é nosso. Essa celebração será um marco dessa trajetória de resistência e amor pelo Caprichoso”, diz Washington Vasconcelos, organizador do evento.

A comemoração trará um diferencial visual com cenografia dos artistas plásticos Algles Ferreira e Gereca Pantoja, transportando o público para o clima mágico de Parintins. “Preparamos uma noite especial, cheia de surpresas, que vai emocionar e marcar essa década de história do Blog. Quem ama e apoia a nossa cultura não pode perder”, reforça Washington.

Os ingressos estão disponíveis no site shopingresso.com, com lotes promocionais à venda. Para mesas exclusivas e mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 99253-8492 ou pelo Instagram @blogazul.

