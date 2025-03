Avião da American Airlines pega fogo ao pousar em aeroporto 

Um avião da American Airlines pegou fogo após pousar no aeroporto de Denver, nos Estados Unidos, na noite de quinta-feira (13). Com o incidente, todos os 172 passageiros e tripulantes tiveram que evacuar a aeronave rapidamente, usando a asa do avião e escorregadores infláveis para chegar até o solo.

Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), o avião, um Boeing 737-800, decolou de Colorado Springs com destino a Dallas. O piloto, no entanto, precisou desviar do trajeto após a tripulação relatar “vibrações no motor”. Ao pousar em Denver, o motor começou a pegar fogo, disparando nuvens de fumaça na pista. O caso será investigado.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o avião pegando fogo, bem como a retirada dos passageiros. Em comunicado, a American Airlines informou que todos desembarcaram em segurança e que foram realocados para o terminal.

“O voo 1006 teve um problema relacionado ao motor. Os 172 clientes e seis tripulantes desembarcaram e estão sendo realocados para o terminal. Agradecemos aos nossos tripulantes, à equipe [de Denver] e aos primeiros socorristas por sua ação rápida e decisiva com a segurança de todos a bordo e no solo como prioridade”, disse a companhia.

Passengers are forced to evacuate on the planes' wing at Denver International Airport. pic.twitter.com/CDVcp8iVg8 — Paratrooper Brady™ (@ParatooperBrady) March 14, 2025

(*) Com informações do SBT News

