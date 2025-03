Majestic BJJ Challenge 5 acontece em abril com 17 combates em Manaus

O Majestic BJJ Challenge chega à sua quinta edição no dia 5 de abril, reunindo grandes nomes do jiu-jitsu para 17 combates no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. O evento começa às 18h e terá transmissão ao vivo pela TV Encontro das Águas.

Disputas de cinturão marcam a edição 2025

A competição contará com 34 lutadores e dois combates valendo cinturão. Um dos destaques da noite será a luta entre Cléber Clandestino e Diogo Reis, o Baby Shark, manauara de 22 anos e multicampeão da luta agarrada. Outra disputa pelo título será entre Lipe Machado e Guilherme Carvalho.

Ingressos à venda

Os ingressos para o Majestic BJJ Challenge 5 já estão disponíveis, com valores a partir de R$ 110. As compras podem ser feitas pelo site Sympla (Sympla – Majestic BJJ 5).

Transmissão ao vivo na TV e internet

Pela primeira vez, o evento será transmitido ao vivo na TV aberta. A TV Encontro das Águas exibirá todas as lutas no canal 2.1, além do 513 NET e das plataformas digitais da emissora. O contrato de transmissão, assinado por dois anos, garante a cobertura oficial do maior evento de luta casada do Norte do Brasil.

Cinturão do Majestic BJJ Challenge. Foto: Fernando Vasconcelos

Confira todas as lutas da noite

Cléber Clandestino vs Diogo Reis – disputa de cinturão

Lipe Machado vs Guilherme Carvalho – disputa de cinturão

Robert Faulkner vs Fredson Alves

Francisco Araújo vs Arcangelo Anjo

Keetlhleyn Nunes vs Juliana Aleixo

Tiago Esquilo vs Jhonatha Frazão

Lívia Maia vs Maysa Ladislau

Mustang Machine vs Léo do Bronx

Lídio Ramos vs Enor Martins

Pedro Isac Marques vs Luiz Felipe Ozores

Vitor vs Mauro

Denis Filho vs Luiz Guilherme Ozores

Luiz Miguel vs Davi Lucca Ferreira

Lorrany “Moana” vs Hadassa Crisóstomo

Ana Beatriz da Silva vs Thayla Bruna

Gabriel Hulkzinho vs João Coelho

Maria Eduarda vs Ana Beatriz Oliveira

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Majestic BJJ 4 divulga programação com seminário e cards preliminar e principal

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱