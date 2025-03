Carretas de apoio à saúde do oferecem exames gratuitos em Manaus e Rio Preto da Eva

A partir de segunda-feira (17), as duas Carretas de Apoio à Saúde do Governo do Amazonas estarão em Manaus e no município de Rio Preto da Eva, oferecendo serviços de saúde gratuitos.

Em Manaus, as carretas estarão estacionadas no Shopping São José, localizado na Avenida Cosme Ferreira, 4.605, bairro São José Operário, na zona leste da cidade. A Carreta da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) vai oferecer 3.630 exames de imagem, sendo 1.980 ultrassonografias e 1.650 mamografias. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, até o dia 2 de maio.

Em Rio Preto da Eva, os atendimentos ocorrerão até o dia 4 de abril, com 1.650 exames ofertados, sendo 750 mamografias e 900 ultrassonografias. O atendimento também será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, as unidades móveis do Governo do Amazonas seguem um cronograma para levar exames e assistência médica à população da capital e interior. “Essa iniciativa amplia o acesso da população aos diagnósticos por imagem”, explica.

As carretas já passaram por outros municípios da Região Metropolitana. No Cacau Pirêra, distrito de Iranduba, foram realizados 550 exames entre 7 e 31 de janeiro. Em Manacapuru, foram 1.200 exames entre 3 e 14 de fevereiro, e em Novo Airão, 1.109 exames de 17 de fevereiro a 7 de março. Em 2024, a carreta esteve ainda em Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Parintins e outros municípios.

Entre os serviços oferecidos nas carretas, estão mamografia e ultrassonografia, incluindo exames de abdômen total, abdômen superior, tireoide, mama, próstata via abdominal, aparelho urinário, obstétrica, transvaginal e pélvica.

Carreta de Tomografia

Na capital, a Carreta de Tomografia continua atendendo na área externa da Maternidade Azilda da Silva Marreiro, localizada na Avenida Sumaúma, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Estão sendo oferecidas tomografias de abdômen, crânio, pelve, extremidades e colunas cervical, torácica e lombossacral.

Leia mais

Veja locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱