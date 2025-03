Bruna Biancardi aparece nas redes sociais após rumores de traição de Neymar

Após rumores de uma possível traição de Neymar, Bruna Biancardi apareceu nas redes sociais neste sábado (15). A influenciadora, grávida de sua segunda filha com o atacante, compartilhou um vídeo ao lado de sua família, incluindo sua filha Mavie, a irmã Bianca e a amiga influenciadora Hanna Carvalho.

Na gravação, publicada por Hanna, Bruna parecia tranquila e carinhosa com Mavie, segurando a filha nos braços, enquanto Hanna escreveu: “E muito amor.”

A polêmica surgiu no início da semana, quando Neymar teria participado de uma festa íntima no interior de São Paulo, com várias mulheres. Uma das garotas de programa presentes afirmou ter tido relações sexuais com o jogador, gerando especulações sobre uma possível traição.

Diante da repercussão, Bruna Biancardi optou por se afastar da polêmica e passou um tempo com sua família. A mãe de Mavie tem buscado manter distância das discussões e se concentrado em momentos familiares, como demonstrado em suas postagens nas redes sociais.

A modelo Ane Awauada, uma das mulheres presentes na festa, afirmou em entrevista que recebeu R$ 20 mil para manter relações sexuais com Neymar e seus amigos durante o evento. Em nota, a assessoria de Neymar negou a participação do jogador na festa, mas confirmou que seu helicóptero poderia ter sido visto no local, já que ele costuma emprestar a aeronave a amigos e familiares.

Leia mais

