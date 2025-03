CIF autua bares e adegas durante fiscalização em Manaus

A Central Integrada de Fiscalização(CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), fiscalizou, entre a noite de sexta-feira (14) e madrugada deste sábado (15), 15 estabelecimentos nas zonas sul, centro-sul e centro-oeste de Manaus. No total, seis bares e adegas foram autuados e notificados por irregularidades.

“Estamos com mais um final de semana trabalhando com a nossa CIF e a participação de 17 órgãos, mais de 50 profissionais envolvidos nessa ação, com objetivo de fiscalizar ambientes que, porventura, estejam trabalhando com o som muito alto ou mesmo a questão da vigilância sanitária, alvará de funcionamento. Isso visa levar tranquilidade para o nosso povo. Além do que, claro, a CIF contribui sobremaneira para a questão da segurança pública, lá no final, combatendo principalmente a questão do homicídio”, disse o secretário da SSP-AM, coronel Vinícius Almeida.

Dois estabelecimentos foram autuados no bairro Distrito Industrial I, por diversas irregularidades, sendo uma interditada por falta de alvará da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) e por não possuir nenhuma documentação de órgãos de fiscalização.

Já na zona centro-sul e centro-oeste, quatro estabelecimentos foram autuados pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) por obstrução de logradouro público e pela Amazonas Energia por desvio irregular.

Integração

Efetivo da CIF A operação integrada contou com a participação das Forças de Segurança do Amazonas, órgãos estaduais, municipais e empresas privadas. Participaram das ações agentes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM); das polícias Militar (PMAM) e Civil (PC-AM); Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM); Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc); Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP); Conselho Tutelar; Juizado da Infância e Juventude Infracional (Jiji); Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas); Visa Manaus; Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU); Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc); Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e Amazonas Energia.

Leia mais

Preso suspeito de atirar em mulheres dentro de adega em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱