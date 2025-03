PM apreende BMW após perseguição e confronto no Centro de Manaus

A Força Tática apreendeu na noite de sexta-feira (14), no Centro, Zona Sul de Manaus, um carro BMW envolvido em ação criminosa.

Durante patrulhamento, a equipe avistou um carro prata com dois ocupantes circulando em uma área conhecida pelo tráfico de drogas. Ao tentarem abordar o veículo, o motorista acelerou e iniciou a fuga pelas ruas do Centro. Durante o acompanhamento, os suspeitos dispararam contra os policiais, que revidaram a agressão.

Após um longo acompanhamento, o veículo perdeu o controle e colidiu contra a viatura da PMAM na avenida Djalma Batista, danificando o farol direito. Mesmo assim, os suspeitos continuaram a fuga e atingiram outros veículos estacionados.

Pouco tempo depois, outra equipe policial localizou o carro abandonado no início da avenida Joaquim Nabuco. A PMAM acionou um guincho e conduziu o veículo ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190, garantindo o sigilo da identidade do denunciante.

Leia mais

Força Tática apreende mais de 360 tabletes de drogas em galpão na Compensa

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱