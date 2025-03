Prefeitura avança na concretagem da trincheira do complexo viário Rei Pelé

Prefeitura de Manaus avança com a concretagem da trincheira no complexo viário Rei Pelé, com 87% da obra concluída, melhorando a mobilidade urbana

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avança na construção do complexo viário Rei Pelé, na antiga bola do Produtor. As equipes trabalham na concretagem da laje de fundo da trincheira que conectará as avenidas Autaz Mirim, Camapuã e Itaúba.

“Grandes obras exigem muito trabalho. Na gestão do prefeito David Almeida, os serviços seguem em ritmo contínuo, inclusive aos fins de semana. O objetivo é ver Manaus crescer e transformar o dia a dia da população. No complexo Rei Pelé, avançamos na concretagem da trincheira que interligará três importantes avenidas”, afirmou o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior.

A concretagem da laje de fundo cria uma base sólida e resistente para suportar cargas e garantir a estabilidade da estrutura. Além disso, impede infiltrações e protege as partes inferiores do complexo.

A obra já atingiu 87% de execução. O complexo viário Rei Pelé promete melhorar a mobilidade urbana e dar mais fluidez ao trânsito na cidade.

