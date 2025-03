Polícia prende um dos ladrões de banco mais procurados do Brasil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em parceria com a Polícia Civil de Santa Catarina, prendeu neste sábado (15) Denis Galdino, 42 anos, um dos criminosos mais procurados do Brasil.

Capturado em Cachoeiras de Macacu, no interior do Rio, onde vivia com identidade falsa e tentava se infiltrar em um evento religioso, Galdino é apontado como líder de quadrilhas especializadas em assaltos a bancos. Segundo a polícia, ele já cometeu crimes em 17 estados.

O suspeito estava foragido desde fevereiro de 2024 e, segundo a polícia, era o último membro de uma quadrilha envolvida no roubo a uma agência bancária em Joinville, Santa Catarina. Na ocasião, um grupo de seis criminosos invadiu o estabelecimento e, em menos de dez minutos, roubou aproximadamente R$ 500 mil.

Especialista em fraudes, Galdino já havia sido preso em outros estados por usar documentos falsos, chegando a se passar por um jornalista do Paraná, causando graves transtornos à vítima. Agora, ele será encaminhado ao sistema penitenciário e permanecerá à disposição da Justiça.

*Com informações SBT News

