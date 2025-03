‘Bigode’ e ‘Tubarão’ são presos por tortura e morte de homem no AM

Charles Fontenele Barbosa, de 24 anos, conhecido como ‘Bigode’, e Mateus Marinho da Silva, também de 24 anos, apelidado de ‘Tubarão’, foram presos neste sábado (15) por envolvimento no tribunal do crime que resultou na morte de Arleson da Costa de Castro, de 25 anos.

Arleson foi sequestrado e torturado no dia 25 de janeiro deste ano, no bairro Vale do Sol, em Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas.

O delegado Everaldo Carneiro, da 47ª DIP, informou que o corpo de Arleson foi encontrado em uma vala, em um terreno abandonado, com sinais de tortura e os membros amarrados. Nos últimos dois anos, a vítima se envolveu com drogas e pequenos furtos na região, o que desagradava organizações criminosas locais.

“No dia 26 de janeiro, Isaías Gomes de Miranda e Lucas da Silva Lima, ambos de 28 anos, foram presos em flagrante. Agora, Charles e Mateus também foram capturados. Um quinto envolvido, Gabriel Nunes, o ‘Dunguinha’, continua foragido”, declarou Carneiro.

As ordens de prisão para Charles e Mateus foram expedidas no dia 28 de fevereiro deste ano pela Vara da Comarca de Nova Olinda do Norte.

Charles e Mateus foram levados à 47ª DIP, onde passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

