Caso Vitória: Suspeito acompanhava passos de vítima há 1 ano

A perícia feita no celular de Maicol Sales dos Santos, principal suspeito de matar a adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, em Cajamar (SP) indica que ele acompanhava os passos da jovem desde 2024. Segundo os investigadores, o homem teria desenvolvido uma certa obsessão pela adolescente e poderia ter cometido o crime sozinho.

As informações foram divulgadas na noite de domingo (16) pelo Fantástico, que teve acesso ao laudo da perícia com o relatório do que foi encontrado no celular do suspeito. De acordo com a cronologia do crime, indicada no documento, Maicol viu a postagem de Vitória no ponto de ônibus às 0h06 do dia 27 de fevereiro, cerca de 20 minutos antes da jovem descer do veículo em Cajamar. A polícia acredita que Maicol pode ter interceptado Vitória no caminho até a casa dela.

Stalker

A perícia também encontrou no celular de Maicol uma coleção de fotos da adolescente, além de imagens de uma faca e um revólver, que ele pode ter usado para obrigar a adolescente a entrar no carro dele sem gritar.

A descoberta, segundo a polícia, aponta para uma nova linha de investigação, já que o suspeito poderia ter agido sozinho por ter desenvolvido uma obsessão pela vítima. A hipótese é de que Maicol seria um stalker, um perseguidor, e que estaria há algum tempo planejando o sequestro.

Preso há mais de uma semana, Maicol disse em depoimento que passou a noite do desaparecimento de Vitória em casa com a mulher. A informação foi desmentida pela esposa do suspeito, que disse que naquele dia dormiu na casa da mãe e que não encontrou o marido.

Investigação

Após a perícia, a polícia deve reavaliar se vai continuar considerando Gustavo Vinícius, ex-namorado de Vitória, e Daniel Lucas Pereira, morador da região, como suspeitos. Os dois sempre alegaram inocência.

Os investigadores aguardam os laudos finais da perícia para esclarecer se Maicol é culpado.

