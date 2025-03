PIM projeta crescimento de faturamento e prevê R$ 1,5 bilhão de investimentos em 2025

O PIM (Polo Industrial de Manaus) inicia o ano com projeções otimistas de crescimento, impulsionadas pelo desempenho positivo de 2024 e pelas perspectivas favoráveis para os principais setores produtivos instalados na região. De acordo com estimativas do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM), a expectativa é que o faturamento do PIM alcance R$ 216 bilhões em 2025, representando um crescimento de 6% em relação ao ano anterior.

Na primeira reunião do ano de aprovação de incentivos pelo CODAM (Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas), foram aprovados para o PIM, inicialmente 42 novos projetos industriais, sendo 14 de implantação de novas fábricas e 28 focados na diversificação de produção – totalizando mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos, e a previsão de geração de 2.200 empregos para o estado. Importante ressaltar, que, durante o ano, estão previstas mais onze reuniões e cada reunião trará novos projetos.

“Encerramos 2024 com um faturamento de R$ 204 bilhões e, com base na tendência do mercado e no crescimento sustentado dos setores-chave, projetamos um avanço significativo para este ano. Segmentos como os de duas rodas, ar-condicionado e plásticos devem apresentar crescimento perto de 15%, consolidando o PIM como uma das regiões mais competitivas do Brasil”, afirmou Lúcio Flávio Morais de Oliveira, presidente-executivo do CIEAM.

Setores em destaque e novos investimentos

O crescimento projetado para 2025 será puxado, principalmente, pelos segmentos de duas rodas, eletroeletrônicos, ar-condicionado e plásticos. Em 2024, o setor de motocicletas, por exemplo, registrou um aumento expressivo de 11,1% na produção, com aproximadamente 1,7 milhão de motos produzidas, refletindo a retomada da demanda e a confiança da indústria. Para este ano, a expectativa é de que essa tendência continue. Para 2025, a Abraciclo prevê a produção de 1,8 milhão de motos.

Uma das novidades para a região é o interesse de empresas especializadas fabricarem drones, o que será um grande marco para a expansão tecnológica da ZFM (Zona Franca de Manaus).

A Procter & Gamble do Brasil se destaca entre os projetos de maior impacto em investimentos e geração de empregos, liderando os aportes com um investimento de R$ 290,8 milhões. Os recursos serão destinados à produção de escovas dentais, cartuchos de lâmina para barbear, lâminas de duplo fio e aparelhos de barbear.

Outro projeto de destaque é o da Salcomp Indústria Eletrônica da Amazônia, que pretende investir R$ 132,5 milhões na economia do Estado. A iniciativa tem como foco a fabricação de terminais de captura de dados para transações comerciais e aeronaves remotamente pilotadas, reforçando o crescimento do setor tecnológico na região.

“O PIM não compete apenas com o Sudeste do Brasil, mas com o mundo inteiro. Empresas globais analisam constantemente as vantagens competitivas da região, e estamos vendo um crescimento expressivo, tanto em diversificação produtiva quanto na atração de novos investimentos”, acrescentou o executivo do CIEAM.

Digitalização e Indústria 4.0

A modernização do parque industrial também está no foco das indústrias instaladas no PIM. A incorporação de tecnologias alinhadas à Indústria 4.0 tem sido uma prioridade, e empresas do polo seguem investindo em automação e desenvolvimento tecnológico. Segundo Oliveira, essa transformação digital está sendo impulsionada por iniciativas como a Lei do Bem e a Lei da Informática, que fomentam a inovação industrial.

“Estamos acompanhando de perto o avanço da Indústria 4.0, promovendo investimentos em tecnologia e inovação para aumentar a competitividade. Isso não é apenas uma necessidade local, mas um movimento que ocorre em todo o Brasil, e o PIM está na vanguarda desse processo”, pontuou o presidente-executivo do CIEAM.

Impactos econômicos e empregabilidade

Com a expansão prevista para 2025, segundo os números divulgados pelo CODAM, o PIM deverá gerar cerca de 2.200 novos postos de trabalho diretos até o final do ano, impulsionados pelos 42 projetos já aprovados. Em 2024, o polo bateu recordes de empregabilidade, encerrando o ano com aproximadamente 130 mil empregos diretos. Considerando os empregos indiretos, o impacto econômico na região é ainda mais significativo, gerando 546 mil empregos.

“Esse crescimento sustentável reforça a importância do PIM para o desenvolvimento regional. Além da geração de empregos, há um compromisso contínuo com a capacitação profissional, em parceria com universidades e centros tecnológicos, garantindo que a mão de obra local esteja preparada para atender às demandas da indústria”, ressaltou Lúcio Flávio.

Desafios e oportunidades

Apesar das perspectivas positivas, alguns desafios permanecem. Fatores como a crise hídrica, questões logísticas e a volatilidade cambial podem impactar a indústria. No entanto, segundo o presidente-executivo do CIEAM, a capacidade do setor de se adaptar e superar obstáculos tem sido um diferencial para a manutenção do crescimento.

“As indústrias instaladas em Manaus já demonstraram resiliência diante de adversidades. Mesmo enfrentando desafios como a crise hídrica, conseguimos manter a produção e garantir entregas estratégicas. Estamos preparados para mitigar os impactos e fortalecer ainda mais a nossa competitividade”, destacou.

A aprovação da Reforma Tributária, que manteve os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, também representa um fator positivo para a competitividade do PIM. “Agora, acompanhamos de perto a implementação da legislação e trabalhamos para garantir que os benefícios sejam mantidos sem prejuízos ao modelo econômico da região”, completou o executivo.

Com um cenário favorável e investimentos robustos, o Polo Industrial de Manaus se consolida como um dos principais motores do crescimento econômico do país, reforçando sua posição estratégica no cenário global.

Sobre o CIEAM



O Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM) é uma entidade empresarial com personalidade jurídica, ligada ao setor industrial, que tem por objetivo atuar de maneira técnica e política em defesa de seus associados e dos princípios da economia baseada na Zona Franca de Manaus (ZFM). Implementada pelo governo federal em 1967, com o objetivo de viabilizar uma base econômica no Amazonas e promover melhor integração produtiva e social entre todas as regiões do Brasil, a Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento regional bem-sucedido que devolve aos cofres públicos mais da metade da riqueza que produz. Atualmente, são 600 empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM). O estado do Amazonas tem 546 mil empregos, dos quais 130 mil são diretos do PIM e garantem a preservação de 97% da cobertura florestal do Amazonas. Encerrou 2024 com um faturamento de R$ 204 bilhões.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱