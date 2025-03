João Fonseca vence Alexander Bublik e conquista o Challenger de Phoenix

João Fonseca conquistou mais um título para o tênis brasileiro. Neste domingo (16), o jovem de 18 anos venceu o cazaque Alexander Bublik por 2 sets a 0 (7/6 e 7/6) e sagrou-se campeão do Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. O duelo foi equilibrado, com dois tiebreaks, mas Fonseca manteve a concentração e fechou a partida com 7/5 no primeiro set e um dominante 7/0 no segundo.

Caminho até o título

O brasileiro teve uma campanha sólida no torneio, eliminando nomes experientes do circuito: Kei Nishikori (JAP); Pavel Kotov (RUS); 🎾 Jan-Lennard Struff (ALE); e 🎾 Hugo Gaston (FRA).

Melhor ranking da carreira

Com a conquista, João Fonseca subiu 18 posições no ranking da ATP, alcançando o 62º lugar, sua melhor marca até agora. Anteriormente, o tenista já havia figurado na 68ª posição, no ano passado.

Títulos de João Fonseca

Além do troféu em Phoenix, o brasileiro já venceu: ATP 250 de Buenos Aires; Next Gen ATP Finals; Challenger de Lexington; e Challenger de Camberra.

Com essas conquistas, João Fonseca se tornou o primeiro tenista a vencer um ATP 250, um Challenger 175 e um Challenger 125 na mesma temporada.

(*) Com informações de Lance

