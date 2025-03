Marinha intensifica ações para fortalecer a segurança da navegação no Rio Madeira

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval (Com9°DN) , intensificou uma série de ações para fortalecer a Segurança da Navegação no rio Madeira. As Inspeções Navais Coordenadas e a Presença do Navio-Patrulha Fluvial “Rondônia” estão entre as atividades realizadas para fortalecer o monitoramento do tráfego aquaviário na região.

A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental e a Capitania Fluvial de Porto Velho, organizações militares subordinada ao Com9°DN, t ê m reforçado, por ocasião das Inspeções Navais, os alertas aos navegantes e condutores de embarcações de transporte de cargas e passageiros e aqueles de esporte e recreio para trafegarem com cautela, colocarem vigilância extra nas embarcações para observar os troncos e auxiliarem o piloto a fazer uma navegação mais segura.

Durante a vistoria nas embarcações, são observados diversos pontos, dentre eles:

posicionamento e sinalização de vida dos coletes salva-vidas;

existência e validade de materiais de salvatagem (coletes, boias, extintores de incêndio, etc);

se a quantidade de equipamentos de salvatagem é suficiente para todos a bordo;

existência e posicionamento de aparelhos flutuantes;

existência de saídas de emergência;

documentação regularizada da embarcação;

habilitação dos condutores;

limites de lotação; e

condições de navegabilidade.

“O rio Madeira é o principal e maior afluente do rio Amazonas, e devido ao seu regime de cheias que acontece, em geral, de dezembro a maio, neste período realizamos uma observação especial com relação aos cuidados na época de grande vazão. As principais recomendações são quanto à baixa visibilidade provocada pela neblina das chuvas, o aumento da quantidade de troncos que descem o rio, podendo colidir nas embarcações e a correnteza que pode ficar mais forte quando chove”, explica o Capitão dos Portos de Porto Velho, Alessandro Feitas.

Em Humaitá-AM, a Agência Fluvial de Humaitá está empregando ndo cinco embarcações no controle do trânsito aquaviá rio e militares da Agência estão ampliando a divulgação do comunicado, emiti do nesta semana pela Marinha para a comunidade marítima, em comunidades e portos da região.

Salvaguarda da vida humana é primordial

O comunicado Reforçamos que é imperativo a garantia efetiva da Tripulação de Segurança para todas as embarcações empregadas na navegação interior, conforme previsto nas Normas da Autoridade Marítima do Departamento de Portos e Costas, NORMAM202/DPC disponível no site marinha.mil.br/dpc/normas-autoridade-maritima-brasileira , e reforça a importância da cooperação de todos os navegantes para garantir a segurança da navegação e a preservação das vias navegáveis da região, e, principalmente, a segurança da vida humana no mar.

Normas e Procedimentos do CFPV

Devido às particularidades do rio Madeira, o CFPV também orienta para a necessidade do cumprimento dos cuidados na navegação apresentados no documento Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial de Porto Velho (NPCF-CFPV), disponível no site marinha.mil.br/cfpv/conteudo/normas-e-procedimentos-da-cfpv .

Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação ( IAFN )

As investigações são as principais causas e estatísticas dos recentes acidentes ocorridos em Borba-AM e Humaitá-AM, que envolveram colisões de embarques (empurradores) com instalações portuárias cidades relacionadas estão em curso no âmbito do Comando do 9° Distrito Naval.

*Com informações da assessoria

