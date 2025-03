Marinha do Brasil abre 174 vagas em concursos públicos para candidatos de nível superior

As inscrições estão disponíveis de 30 de abril a 14 de maio de 2025 , com taxa no valor de R$ 140,00



A Marinha do Brasil anunciou a abertura de seis editais de concursos públicos, oferecendo 174 vagas para profissionais de nível superior que desejam ingressar na Força como Oficiais de carreira. As inscrições estão disponíveis de 30 de abril a 14 de maio de 2025 , com taxa no valor de R$ 140,00 .

Os concursos serão realizados para todo o território nacional. Na área de jurisdição do Comando do 9º Distrito Naval, que abrange os Estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, todas as etapas serão realizadas na cidade de Manaus-AM, pelo Serviço de Recrutamento Distrital do Com9ºDN.

Os candidatos aprovados em todas as etapas do processo serão seletivos na MB como Guarda-Marinha e participarão do Curso de Formação de Oficiais (CFO), realizado no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro (RJ).

Durante uma formação, que tem duração aproximada de 31 semanas, os alunos recebem uma remuneração inicial de R$ 9.070,60, além de uniforme, alimentação e assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa. Após a conclusão do curso, serão promovidos ao posto de Primeiro-Tenente, com salário de R$ 10.306,25.

As vagas contemplam diferentes Quadros de Oficiais da Marinha, abrangendo as áreas de Medicina, Odontologia, Saúde e Apoio à Saúde, Técnica, Engenharia e Capelania. Confirmação dos editais e distribuição das vagas:

Para concorrer à maioria das vagas, os detalhes específicos:

• Ser brasileiro nato;

• Ter entre 18 e 35 anos até 30 de junho de 2026;

• Ter concluído ou estar em fase de conclusão do curso superior (Bacharelado ou Licenciatura);

• Estar registrado no órgão fiscalizador da profissão correspondente (exceto para a área do Direito).

No caso do Quadro de Capelães Navais, há critérios específicos. Os candidatos da Igreja Batista deverão:

• Ter entre 30 e 40 anos;

• Possuir formação teológica de nível universitário reconhecida pela autoridade eclesiástica;

• Ter pelo menos três anos de experiência em atividades pastorais;

• Apresentar declaração de consentimento da autoridade eclesiástica para atuar na assistência religiosa da MB.

Já para o Quadro de Médicos, as vagas são distribuídas nacional e regionalmente. Os candidatos que optarem pelo processo seletivo regional deverão possuir, até a data da matrícula no CFO, um certificado de Residência Médica credenciado pelo Ministério da Educação ou um Título de Especialista nomeado pela sociedade da respectiva especialidade.

Os assuntos podem obter mais informações no site de concursos da MB ou acompanhar as notícias sociais oficiais para mais informações e atualizações. Candidatos da área do Com9ºDN também podem entrar em contato pelo número (92) 2123-2278 ou pelo e-mail [email protected] .

