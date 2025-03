Etanol registra leve queda na primeira quinzena de março

Valor médio do biocombustível no período foi de R$ 4,50, enquanto gasolina seguiu sendo comercializada em média por R$ 6,49

Na primeira quinzena de março, o etanol apresentou leve queda de 0,22% em seu preço médio nacional na comparação com o mesmo período de fevereiro. O litro do combustível foi vendido, em média, a R$ 4,50 nos postos de abastecimento de todo o Brasil. A gasolina, por sua vez, foi encontrada com o preço médio de R$ 6,49, estável em relação à primeira quinzena de fevereiro. Os dados são da última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa.

“Após registrar altas sucessivas entre dezembro e fevereiro, impulsionadas principalmente pela variação cambial e pelo recente aumento do ICMS, o IPTL apontou que os combustíveis apresentaram estabilização nesta primeira quinzena de março. Esse cenário reflete um momento de equilíbrio do mercado depois dos reajustes dos últimos meses”, comenta Renato Mascarenhas, Diretor de Rede, Operações e Transformação da Edenred Mobilidade.

Mesmo com a estabilização dos preços do combustíveis a nível nacional, a gasolina e o etanol tiveram aumentos em boa parte das regiões do País no período, principalmente na região Norte, que, novamente, apresentou os maiores preços médios entre regiões registrados no período, de R$ 6,97 (alta de 0,43% ante igual período de fevereiro) para a gasolina e de R$ 5,23 para o etanol (alta de 1,75% na mesma comparação, a maior entre as regiões para o biocombustível no período).

Já a região com os preços médios mais em conta para os dois combustíveis nesta primeira quinzena de março foi o Sudeste, com médias de R$ 6,32 para a gasolina (mesmo valor do período equivalente de fevereiro) e R$ 4,40 para o etanol (queda de 0,23%, a única para o biocombustível nos recortes regionais).

A região Sul registrou o maior aumento para a gasolina: de 0,47%, chegando ao preço médio de R$ 6,46. O Centro-Oeste foi a única região a apresentar queda para o combustível: de 0,15%, com preço médio de R$ 6,55.

Considerando as médias por estados, a maior alta para a gasolina foi verificada no Amazonas, onde o combustível chegou a R$ 7,31 após aumento de 2,81%. Já o estado com maior redução no preço médio da gasolina foi o Rio Grande do Norte, onde o combustível foi comercializado em média por R$ 6,70, após queda de 1,18%.

A gasolina com o preço médio mais em conta para o bolso do consumidor nesta primeira quinzena de março foi a do Rio de Janeiro, com preço médio de R$ 6,26, mesmo com o estado registrando alta de 0,32%. A gasolina com o maior preço médio do País foi registrada, novamente, no Acre: de R$ 7,64, após aumento de 1,46%.

O Amazonas também apresentou a maior alta do País para o etanol, de 7,45%, alcançando o preço médio de R$ 5,48, o maior do Brasil no período entre estados.

São Paulo foi o estado com o etanol mais barato: R$ 4,29, mesmo após alta de 0,47%, de acordo com o IPTL.

“No cenário atual, o IPTL apontou o etanol como a alternativa financeiramente mais viável em 13 estados brasileiros, se comparado à gasolina, principalmente para motoristas das regiões Sudeste e Centro-Oeste. É importante ressaltar que o etanol também oferece mais vantagens ambientais do que a gasolina, emitindo menos poluentes na atmosfera, o que contribui para uma mobilidade de baixo carbono”, acrescenta Mascarenhas.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Sobre a Edenred Mobilidade

A Edenred é líder em soluções de mobilidade na América Latina, representada no Brasil pelas marcas Edenred Ticket Log, Edenred Repom e Taggy. Possui mais de 30 anos de experiência no País e conecta pessoas e negócios a uma mobilidade mais eficiente e sustentável. Conta com mais de 33 mil empresas clientes e uma frota gerenciada de 1 milhão de veículos, que abastecem quase 2,5 bilhões de litros de combustível por ano. Apenas em gestão de frete e vale-pedágio, possui mais de 3 mil empresas clientes, 1 milhão de caminhoneiros atendidos que correspondem a 8 milhões de transações anuais e 100% das praças de pedágio em todo o Brasil.

Juntas, desenvolvem e disponibilizam para o mercado o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), com uma análise nacional sobre a variação do preço dos combustíveis, e o Índice de Frete Edenred Repom (IFR), um estudo sobre o preço médio do frete e sua composição.

No mundo, a Edenred é a plataforma digital líder para serviços e meios de pagamento, que atua como a companhia diária para pessoas no trabalho, conectando mais de 60 milhões de usuários e mais de 2 milhões de comerciantes parceiros, em 45 países, por meio de 1 milhão de empresas-clientes.

*Com informações da assessoria

