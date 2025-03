Indústria impulsiona crescimento econômico no Amazonas

O Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas no 4º trimestre de 2024 alcançou R$ 44,5 bilhões, registrando um crescimento real de 2,21% em comparação ao mesmo período de 2023, após o desconto da inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em termos nominais, o crescimento foi de 7,14%. Quando comparado ao 3º trimestre de 2024, o crescimento real foi de 1,53%.

No acumulado do ano, o PIB do Amazonas chegou a R$ 169,7 bilhões, apresentando um crescimento nominal de 6,96%. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e estão disponíveis no Portal do Planejamento.

O setor industrial foi um dos motores do crescimento econômico no Amazonas, totalizando R$ 16,04 bilhões no 4º trimestre de 2024. Houve um avanço de 10,16% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“O crescimento do PIB mostra a força do nosso Polo Industrial de Manaus, que continua impulsionando a economia com geração de empregos, inovação e mantendo a floresta em pé. Por isso, o governador Wilson Lima não mede esforços para manter a Zona Franca de Manaus forte e pujante”, ressaltou o secretário Serafim Corrêa.

Segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a indústria de transformação teve um crescimento expressivo de 9,44%, enquanto as “indústrias extrativas recuaram 3,97%. Entre os segmentos que mais cresceram, destacam-se: fabricação de produtos químicos com aumento 49,33% (comparando 4º trimestre de 2024 com 4º trimestre de 2023); fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos: 45,72%; fabricação de produtos diversos: 42,46%.

Na passagem do 3º trimestre para o 4º trimestre de 2024, apenas o segmento de fabricação de bebidas teve crescimento, registrando 14,21%.

Setor de serviços avança

Os serviços, principal setor econômico do estado, alcançaram um faturamento de R$ 19,78 bilhões no 4º trimestre, crescendo 5,83% em relação ao mesmo período de 2023. A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE apontou que a receita nominal do setor cresceu 16,59% no comparativo anual e o volume de serviços aumentou 15,30%.

No comércio, a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) indicou que o volume de vendas cresceu 4,72% no comparativo anual, enquanto a receita nominal aumentou 9,25%.

Arroz e cana-de-açúcar

A agropecuária amazonense movimentou R$ 1,63 bilhão no 4º trimestre de 2024, registrando um crescimento nominal de 0,58% frente ao mesmo período do ano anterior.

Entre os destaques do setor, está o cultivo de arroz, que teve um impressionante crescimento de 473,25%, passando de 1.783 toneladas em 2023 para 10.221 toneladas em 2024. A cana-de-açúcar também se destacou, com um aumento de 292,77% na produção, saltando de 65.932 toneladas em 2023 para 258.959 toneladas em 2024.

