Carlos Akapo faz história como primeiro convocado do Amazonas FC

O Amazonas acaba de alcançar um marco inédito em sua trajetória. O lateral-direito Carlos Akapo estará com a seleção de Guiné Equatorial para os jogos contra São Tomé e Príncipe e Namíbia, pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026. Com isso, ele é o primeiro jogador da história do clube a ser chamado para defender uma seleção nacional.

Akapo vestirá a camisa da Guiné Equatorial, que atualmente ocupa a vice-liderança do grupo H nas Eliminatórias Africanas, com nove pontos em quatro jogos. A equipe enfrentará São Tomé e Príncipe, no dia 21, e Namíbia, no dia 24, em partidas decisivas para a classificação rumo à Copa do Mundo de 2026.

Destaque na campanha do Amazonas

Reforço recente da Onça-pintada, Akapo rapidamente se tornou peça-chave no elenco. O lateral disputou quatro jogos pelo Amazonas FC e foi decisivo na final do primeiro turno do Campeonato Amazonense, marcando um dos gols da vitória sobre o Manaus FC.

O bom desempenho na equipe chamou a atenção da seleção de Guiné Equatorial, consolidando Akapo como um dos nomes importantes do time. Com a convocação, ele desfalcará o Amazonas na reta final do segundo turno do Barezão 2025, em um momento crucial da competição.

Amazonas luta por vaga no mata-mata do Barezão

Sem Akapo, o Amazonas FC volta a campo nesta terça-feira (18) pela terceira rodada do segundo turno do Campeonato Amazonense. A equipe enfrenta o São Raimundo, às 20h30 (horário de Manaus), na Arena da Amazônia. A Onça-pintada precisa de uma vitória simples para garantir sua vaga no mata-mata do torneio.

