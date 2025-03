Vídeo: Homem fica com faca cravada nas costas durante briga no Pará

Um homem identificado como Osvaldo Rodrigues Mescouto do Rosário foi ferido com uma facada durante uma briga em Bragança, no nordeste do Pará. A arma ficou cravada nas costas da vítima, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santo Antônio para receber atendimento médico.

O suspeito, Abrão Furtado Mescouto, foi preso em flagrante pela Polícia Militar próximo à sua residência, na Vila do Treme. Ele apresentava lesões na boca e um hematoma no pescoço, alegando que os ferimentos foram causados pela vítima durante o confronto.

Após a prisão, o acusado foi levado à delegacia de polícia civil para os procedimentos legais adequados.

