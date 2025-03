Doação de cadeira de rodas transforma vida de moradora do AM

Projeto do governo estadual entrega mais de 500 cadeiras de rodas e garante mais autonomia para pessoas com deficiência.

Manaus (AM) – “Sou outra mulher. Minha vida agora é mais ativa”. A frase é de Edilene Firmino, 56 anos. Ela recebeu uma nova cadeira de rodas do governo do Amazonas, por meio de programa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

O projeto “Inclusão sobre Rodas”, que atende pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, entregou mais de 500 cadeiras de rodas no Estado.

Mais conforto

Edilene Firmino resume a mudança: “Tenho mais mobilidade e conforto”.

Há um mês, a rotina dela mudou. A nova cadeira de rodas garante autonomia. Com o equipamento, ela cuida do jardim e se move pela casa.

“Era um sonho. Nem todos têm dinheiro para comprar essa cadeira de rodas. Agradeço ao governo do Estado pelo apoio”, disse Edilene Firmino.

Projeto permanente

O “Inclusão sobre Rodas” tem o objetivo de fortalecer as políticas de inclusão e acessibilidade para PcD, por meio da aquisição e posterior entrega do equipamento a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O projeto foi oficializado por meio do Decreto nº 50.836, de 6 de dezembro de 2024, e, a partir da assinatura do governador Wilson Lima, tornou-se um programa permanente do estado. Desde a criação, já foram entregues mais de 500 cadeiras de roda.

“Queremos zerar a fila de espera. O programa garante direitos humanos e cidadania. Oferecemos inclusão para quem precisa”, afirmou Jussara Pedrosa, secretária da Sejusc.

Como pedir a cadeira de rodas

Vá à sede da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SEPcD). O endereço é rua Marquês de Quixeramobim, 210, bairro Flores. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h. Preencha o formulário no site da Sejusc: www.sejusc.am.gov.br. Envie os documentos nesse mesmo link.

Outros serviços

O projeto “Inclusão sobre Rodas” oferece atendimento flexível. Para receber, é feita uma análise sobre condições geográficas e sociais do candidato, mas há outros programas no Estado que também apoiam a entrega da cadeira de rodas a quem precisa.

Leia mais:

Doação de cadeira de rodas transforma vida de moradora do AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱