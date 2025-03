Influenciador Gordão da XJ chora ao sofrer gordofobia em voo

O influenciador digital Gordão da XJ, de 19 anos, contou em suas redes sociais, na madrugada de hoje (18), que sofreu gordofobia durante um voo ao Rio de Janeiro.

Como aconteceu?

Gordão contou que, sem querer, tocou a barriga em uma passageira ao se locomover na aeronave. Antes mesmo do contato, o influenciador percebeu que a mulher já o observava com um olhar de desprezo. Quando a barriga dele tocou nela, ela olhou para o próprio braço, limpou como se algo estivesse ali e, em seguida, o encarou com uma expressão de nojo.

‘Quando eu passei por ela e, sem querer, por causa do meu tamanho, minha barriga encostou nela, ela olhou assim para o braço, limpou o braço e olhou para minha cara com cara de nojo. Tipo, eu me senti o pior ser humano da vida. Eu sou um moleque que eu sou muito alegre, vai ser muito difícil você me ver chorando. Só se for algo que realmente toque no meu emocional. Desta vez foi totalmente diferente: eu me senti um lixo, eu me senti o pior ser humano da vida”, afirma ele.

Em seguida contou como estava se sentindo depois do ocorrido e que nunca tinha passado por uma situação dessas: ”Não dou brecha para ninguém me desmerecer, só que, dessa vez, foi totalmente diferente. Eu nunca me senti assim na minha vida”, afirmou.

Para finalizar o acontecimento, Gordão da XJ mandou uma mensagem de amor-próprio para seus seguidores: “E a questão é que meu coração e meu brilho acho que incomodaram ela. Quero agradecer de coração todos que tiraram um momento para mandar alguma palavra positiva.”

(*) Com informações do Terra

Leia mais: Jojo Todynho e Val Marchiori trocam farpas na internet após comentário gordofóbico da socialite

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱