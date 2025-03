Estudantes de medicina levam faixa com alusão a estupro em jogo

Os alunos de medicina da Faculdade Santa Marcelina, de São Paulo, foram flagrados estendendo uma faixa com a frase “entra porr*, escorre sangue” durante uma competição universitária no último sábado (15). A expressão, que faz parte de um antigo “hino” banido pela instituição, remete ao crime de estupro.

O jogo universitário de Handebol fazia parte da Intercalo – evento de competição esportiva entre calouros de quatro faculdades de medicina de São Paulo.

O Coletivo Feminista Francisca, composto por alunas de medicina da universidade, encaminhou uma denúncia formal à direção do curso. No documento, o grupo – que conta com 150 integrantes – relembra que a antiga canção da Associação Atlética Acadêmica Pedro Vital (AAAPV) foi proibida em 2017 após denúncias do coletivo.

“O referido hino faz diversas alusões ao estupro, em especial a parte elegida para constar na bandeira – “entra porr* e sai sangue” – isto é, o prazer de uma pessoa é relacionado à dor de outra”, diz a denúncia.

A música, além de trazer outros trechos que fazem alusão à violência sexual, também menciona relações sexuais com freiras da igreja que administra a instituição. “Vem irmãzinha, pega no meu pa*”, diz outra parte do hino banido.

A Faculdade Santa Marcelina afirmou, em nota publicada nos stories do Instagram, que iniciou uma sindicância interna para apurar os fatos e que os alunos responsáveis serão penalizados. “Entre as punições estão advertências verbais e escritas, suspensão e até desligamento (expulsão) da faculdade”, diz a instituição.

Leia a nota da Faculdade Santa Marcelina na íntegra:

“A Faculdade Santa Marcelina se manifesta veementemente contrária ao ocorrido no último dia 15 de fevereiro, em uma competição esportiva que contou com a participação de estudantes do curso de Medicina, integrantes da Associação Atlética Acadêmica (AAAPV).

A instituição esclarece que, no ato de matrícula, o aluno aceita um compromisso formal com a faculdade, de respeito aos seus princípios éticos e morais, à dignidade acadêmica e à legislação vigente. Atitudes como essa constituem agravo à instituição e sua tradição, missão e valores e também à sociedade como um todo.

Nesse sentido, a Faculdade Santa Marcelina já iniciou um procedimento de sindicância interna para apuração dos fatos e os alunos da instituição responsáveis pelos atos (que ocorreram fora de suas dependências) serão penalizados conforme os princípios estabelecidos e a gravidade da infração. Entre as punições estão advertências verbais e escritas, suspensão e até desligamento (expulsão) da faculdade”.

(*) Com informações do SBT News

