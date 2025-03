RPE Parintins busca vaga no mata-mata com retornos importantes

O RPE Parintins terá reforços importantes para o duelo decisivo contra o Sete FC pelo segundo turno do Barezão 2025. O volante Edson Magal e o meia Rodriguinho retornam à equipe nesta quarta-feira (19), às 15h30, no Estádio Ismael Benigno, a Colina, em busca da classificação para o mata-mata.

Cenário da classificação

A equipe, que representa os municípios de Rio Preto da Eva e Parintins, ocupa a terceira colocação do Grupo A, com dois pontos. Para avançar, precisa vencer o Sete FC e chegar a cinco pontos. Com isso, assume a liderança provisória e depende de um empate entre Princesa do Solimões e Manaus, que jogam às 20h30, no Estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru.

Retornos após suspensão

Titulares do técnico Maurinho, Edson Magal e Rodriguinho cumpriram suspensão após serem expulsos no empate por 2 a 2 contra o Princesa do Solimões, no dia 11. No último domingo (16), a equipe empatou sem gols contra o Manaus FC, sentindo a ausência dos jogadores.

“O time sentiu a falta não só desses dois atletas, mas também dos jogadores que saíram machucados na última partida. Além disso, os substitutos ainda não estavam no mesmo nível físico, pois não tinham minutagem suficiente”, avaliou Maurinho, citando os exemplos do lateral-esquerdo Digão e do atacante Marcinho.

Ritmo de jogo e evolução física

O atacante Marcinho, titular contra o Manaus FC, destacou a importância da sequência de jogos para melhorar o desempenho da equipe. Para ele, uma vitória contra o Sete FC pode ser o impulso necessário para o crescimento técnico e físico do elenco.

“Primeiro, agradeço a Deus pela oportunidade de começar jogando a última partida. No meu caso, falta um pouco de ritmo, de minutagem, mas confio na evolução do time. Se Deus quiser, vamos conseguir essa vitória e a classificação”, afirmou.

Provável escalação

O técnico Maurinho aguarda a recuperação dos jogadores lesionados no último jogo. Se seguir o padrão das partidas anteriores, a provável escalação será:

Matheus Carlos, Marcelo Costa, Márcio Júnior, Jackson Borges e Matheus Velasque (Digão); Edson Magal, Elivelton Marques, Rodriguinho e Lucas Sibito; Marcinho (Wesley Oliveira) e Dagson.

Leia mais:

Manaus vence RPE Parintins nos pênaltis e vai à final do primeiro turno do Barezão 2025

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱