Bolsa Família: pagamento unificado beneficia 15 mil famílias no Amazonas

A partir desta terça-feira (18), mais de 15,1 mil famílias no Amazonas terão acesso ao pagamento unificado do Bolsa Família. A medida adotada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) permite que beneficiários que vivem em municípios com situação de emergência ou calamidade pública movimentem o recurso no primeiro dia do calendário, sem precisar aguardar a data estipulada pelo Número de Identificação Social (NIS).

Municípios amazonenses contemplados

No Amazonas, a unificação do calendário atende três municípios que enfrentam um cenário de vulnerabilidade ampliada dos Povos Yanomami. São eles:

📍 Barcelos

📍 Santa Isabel do Rio Negro

📍 São Gabriel da Cachoeira

Ao todo, o investimento do Governo Federal nesses municípios supera R$ 12,34 milhões.

Alguns municícios do Amazonas apresentam estado de vulnerabilidade com secas e cheias. Foto: Alberto César Araújo

Pagamento unificado também em outros estados

Além do Amazonas, outros municípios brasileiros foram incluídos na medida devido a fortes chuvas e situações de emergência. O Rio Grande do Sul, por exemplo, concentra o maior número de famílias beneficiadas, seguido por Roraima, que atende mais de 52,7 mil famílias nos municípios de Amajari, Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Iracema e Mucajaí, totalizando R$ 37,6 milhões em repasses.

Em estados como São Paulo, Bahia, Paraná e Mato Grosso, cidades afetadas por desastres naturais também tiveram o calendário do Bolsa Família antecipado para garantir o suporte necessário às famílias.

Como funciona o calendário unificado?

A decisão do MDS possibilita que as famílias beneficiadas acessem os valores do Bolsa Família já no primeiro dia do calendário de pagamentos, sem precisar aguardar a data atrelada ao NIS. Com isso, a população dessas regiões pode utilizar o benefício de forma mais ágil, garantindo maior segurança alimentar e assistência social.

Consulta e saque do Bolsa Família

Os beneficiários podem consultar o pagamento pelo aplicativo Caixa Tem, pelo telefone 111 da Caixa Econômica Federal ou pelo site oficial do Governo Federal. O saque pode ser realizado em casas lotéricas, terminais de autoatendimento e agências bancárias.

