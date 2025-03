Sessões de cinema adaptadas para pessoas com TEA acontecem em março

Em março, o cinema do Millennium Shopping exibirá dois filmes com adaptações especiais para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes. No dia 22, será apresentado Better Man – A História de Robbie Williams, seguido por Branca de Neve no dia 29.

Acessibilidade no Cinema

A iniciativa busca oferecer uma experiência confortável e acessível. A coordenadora de marketing do shopping, Elizandra Xavier, ressalta a importância da ação.

“Muitas vezes as famílias deixam de aproveitar momentos como este, por receio de ser um ambiente desafiador e estressante para o autista”, diz Elizandra Xavier.

Para tornar a sessão mais inclusiva, as exibições contarão com:

Som reduzido : Volume ajustado para menor intensidade.

: Volume ajustado para menor intensidade. Luzes ajustadas : 50% da iluminação da sala permanecerá acesa.

: 50% da iluminação da sala permanecerá acesa. Sem comerciais ou trailers : O filme começará diretamente, sem exibição de anúncios.

: O filme começará diretamente, sem exibição de anúncios. Liberdade de movimentação: O público poderá entrar e sair da sala a qualquer momento.

As sessões estarão identificadas com o símbolo mundial do Espectro Autista na entrada da sala.

Ingressos e Informações

As sessões inclusivas estarão abertas a todos os públicos. Interessados podem adquirir os ingressos na bilheteria do cinema e no site Cinépolis.

Sobre o local

O shopping abriga diversas lojas e serviços, incluindo praça de alimentação, estacionamento rotativo e oito salas de cinema, sendo quatro em 3D. O espaço também disponibiliza wi-fi, setor de achados e perdidos e empréstimo de cadeiras de rodas.

