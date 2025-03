Balada inclusiva celebra talentos de pessoas com Síndrome de Down em Manaus

Evento promove inclusão por meio da música e da arte, com a participação de pessoas com Síndrome de Down, na Apae Manaus

No Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado nesta quinta-feira (21), a Apae Manaus realiza o evento “SíndroMusic Down 2025”. A celebração acontece na sede da instituição, localizada na avenida Ivanete Machado, conjunto Castelo Branco, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento começa às 15h e é aberto ao público.

Objetivo de inclusão e diversão

A iniciativa é do músico Jean Sarrafo, que tem 27 anos de experiência no cenário de eventos. Em parceria com a Apae Manaus, ele criou um ambiente onde pessoas com Síndrome de Down podem se expressar livremente.

“Muitas dessas crianças são extremamente alegres, gostam de cantar e dançar. O objetivo é proporcionar a elas um espaço acolhedor para celebrarem seu dia com muita alegria”, destaca Jean.

Programação musical e interativa

O “SíndroMusic Down 2025” oferece uma programação inclusiva e divertida, com atrações para todos os gostos. A festa contará com:

DJ e pista de dança : Com repertório variado, incluindo pop e eletrônico, o som e a iluminação são adaptados.

: Com repertório variado, incluindo pop e eletrônico, o som e a iluminação são adaptados. Cabine de fotos temáticas : Espaço para registros fotográficos com cenários personalizados.

: Espaço para registros fotográficos com cenários personalizados. Open bar de drinks sem álcool : Com opções refrescantes e coloridas.

: Com opções refrescantes e coloridas. Palco para desfile: Momento especial para que os convidados mostrem sua criatividade com looks temáticos.

A Importância da Inclusão e Protagonismo

Ione Tôma, presidente da Apae Manaus, fala sobre o impacto do evento: “Atendemos cerca de 220 pessoas com deficiências múltiplas, incluindo a Síndrome de Down. Essa festa é uma forma de valorizar e promover a autonomia e autoestima dos nossos atendidos”.

Um Evento de Visibilidade e Respeito

O “SíndroMusic Down 2025” é um evento sem fins lucrativos e visa ampliar a visibilidade da causa.

“Queremos inspirar outras iniciativas que ampliem o acesso das pessoas com deficiência a espaços de lazer e cultura”, afirma Jean.

Em uma data que simboliza diversidade e respeito, o evento tem o potencial de ser um marco na cidade. Ele contribui para uma sociedade mais igualitária e acolhedora para todos.

(*) Com informações da Apae

