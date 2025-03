Vídeo: Recém-nascida é encontrada morta com saco plástico enrolado na cabeça em Manaus

A criança, do sexo feminino, estava com uma sacola enrolada na cabeça e amarrada com fitas.

Uma bebê recém-nascida foi encontrada morta dentro de um saco plástico na noite desta terça-feira (18), na rua Silves, bairro Raiz, Zona Sul de Manaus. A criança, do sexo feminino, estava com uma sacola enrolada na cabeça e amarrada com fitas.

De acordo com a médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o corpo já estava em estado de decomposição, indicando que a morte ocorreu há aproximadamente sete horas. O saco plástico foi encontrado por um morador de rua, que acionou as autoridades.

O Samu informou que a criança havia acabado de nascer e, pelas características, foi vítima de assassinato. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que buscará esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis pelo crime.

