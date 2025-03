Um homem de 50 anos com mandado de prisão em aberto foi preso na noite desta terça-feira (18), durante a Operação Impacto, na Zona Norte de Manaus.

O homem passava pela barreira montada na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, quando os policiais abordaram o veículo. Ao consultarem o nome, foi constatado o mandado em aberto por pensão alimentícia.

O homem foi preso e encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

RecuperaFone

Além de abordagens em motocicletas e carros com suspeitas de envolvimento em crimes ou com outras restrições, os agentes da operação realizaram checagem em aparelhos celulares para identificar restrição de roubo e furto utilizando a tecnologia do programa RecuperaFone.

