Santuário realiza procissão em honra a São José em Manaus

Procissão faz parte da programação do Dia de São José

Sob a temática “José de Nazaré, homem justo e esposo de Maria”, o Santuário Arquidiocesano São José Operário realiza, na tarde desta quarta-feira (19), a partir das 17h, a tradicional procissão em honra a São José, santo católico considerado pai adotivo de Jesus, Guardião da Família de Nazaré e Patrono da boa morte.

A procissão faz parte da programação do Dia de São José, que envolveram novenas e missas. A caminhada de fé sairá do próprio Santuário, localizado na av. Visconde Porto Alegre, n° 806, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus.

A caminhada de fé passará por ruas e avenidas adjacentes ao Santuário, percorrendo os bairros da Praça 14 de Janeiro, Centro e Cachoeirinha, com o seguinte percurso: av. Visconde de Porto Alegre, av. Sete de Setembro, av. Castelo Branco, Rua Ramos Ferreira, Rua Duque de Caxias, finalizando com a solene missa e novena de encerramento, às 19h, na área externa do Santuário, presidida por Dom Samuel Ferreira Lima, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus.

(*) Com informações da assessoria

