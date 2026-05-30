governo presente

Ação reuniu 33 órgãos estaduais, distribuiu benefícios sociais, financiamentos e ofereceu serviços gratuitos à população

Moradores da zona norte de Manaus tiveram acesso a benefícios sociais, linhas de crédito e diversos serviços gratuitos durante a 36ª edição do programa Governo Presente, realizada neste sábado (30), no bairro Cidade de Deus.

A ação contou com a participação de 33 órgãos estaduais e foi acompanhada pelo governador Roberto Cidade. Além disso, a programação reuniu atendimentos nas áreas de assistência social, saúde, emprego, habitação, cidadania e empreendedorismo.

Auxílio Estadual beneficia famílias em situação de vulnerabilidade

Um dos destaques da programação foi a entrega de 870 cartões do Auxílio Estadual, realizada pela Secretaria de Estado da Assistência Social e Combate à Fome (Seas).

Atualmente, o programa atende mais de 300 mil famílias em todo o Amazonas e é considerado o maior programa de transferência de renda da história do estado.

Entre as beneficiárias estava a manicure Mônica Santos, mãe de uma criança autista. Segundo ela, o auxílio representa um importante reforço para o orçamento familiar.

“É muito importante para mim, porque é uma renda a mais para a minha família. Principalmente para o meu caso, que tenho um filho especial”, destacou Mônica Santos.

Crédito fortalece pequenos negócios

Além dos benefícios sociais, o Governo do Amazonas ampliou o acesso ao crédito para empreendedores da região.

Por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), a ação liberou R$ 35 mil em financiamentos para pequenos negócios. Além disso, técnicos ofereceram orientações sobre linhas de crédito, renegociação de débitos e programas como o +Crédito Amazonas e o Crédito Rosa.

A empreendedora Larissa Freitas, de 27 anos, comemorou a aprovação do financiamento. Vendedora de cosméticos, ela utilizou o recurso para reforçar o estoque da empresa.

“Eu não sabia nem que ia ser aprovado. Foi quando eu tentei e deu certo. Veio no momento certo que eu estava precisando. Meu estoque estava acabando e eu precisava comprar mais produtos, então investi”, contou Larissa Freitas.

Além disso, a Seas distribuiu 200 kits de absorventes por meio do programa Dignidade Menstrual. A secretaria também orientou moradores sobre o Projeto Padaria Artesanal, iniciativa voltada à capacitação profissional e geração de renda.

Saúde oferece consultas, exames e entrega de óculos

Na área da saúde, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) disponibilizou consultas especializadas, exames e serviços de promoção à saúde.

Entre as ações, o Governo do Amazonas entregou 100 óculos de grau para adultos e crianças atendidos em mutirões oftalmológicos.

Além disso, a Carreta da Saúde realizou exames de mamografia e ultrassonografias de abdômen, mama, tireoide, próstata, aparelho urinário, obstétrica e transvaginal.

A população também teve acesso à aferição de pressão arterial, testes de glicemia, agendamento de consultas especializadas e atendimento da Ouvidoria da Saúde.

Enquanto isso, a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) distribuiu aproximadamente 5 mil copos de água potável e disponibilizou duas máquinas purificadoras com copos biodegradáveis.

Emprego, cidadania e habitação ampliam atendimento à população

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) levou os serviços do Sine Amazonas para a ação. Dessa forma, os participantes puderam cadastrar currículos, atualizar informações profissionais e buscar encaminhamento para vagas de emprego.

Na área da cidadania, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) disponibilizou 400 senhas para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) e outras 750 para agendamento do documento.

Além disso, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) ofereceu regularização de CPF, emissão de declaração de hipossuficiência e atendimentos psicológicos, sociais e jurídicos.

Já a Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) prestou orientações sobre regularização fundiária, atualização cadastral, negociação de débitos habitacionais e o programa Amazonas Meu Lar.

Ação também promove bem-estar e cuidados com animais

A Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet) disponibilizou 120 vagas para castração gratuita de cães e gatos. Além disso, a equipe realizou 80 agendamentos para procedimentos que ocorrerão até o dia 3 de junho.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) também participou da programação com serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), licenciamento de veículos, regularização documental e educação para o trânsito.

Por fim, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) ofereceu serviços gratuitos de corte de cabelo, esmaltação e massoterapia. Assim, a população teve acesso a cuidados pessoais e ações voltadas ao bem-estar durante toda a programação.

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