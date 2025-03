Curta ‘A Fala Que Move’ estreia no Teatro Gebes Medeiros nesta quinta

Filme aborda a finitude e o significado da existência com entrada gratuita

O curta-metragem ‘A Fala Que Move’ estreia nesta quinta-feira (20) no Teatro Gebes Medeiros, em Manaus. Com entrada gratuita, a sessão acontece às 18h30, na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro.

Reflexões sobre a existência

Com direção de João Vitor Machado, o filme apresenta a história de Renato, um homem que, após receber um diagnóstico transformador, enfrenta sua própria vulnerabilidade. O curta aborda temas como tempo, culpa, medo e transformação, explorando o impacto do acolhimento e do afeto na vida humana.

“Foi uma experiência única, enriquecedora e divisora de águas. Dividir o processo com uma equipe apaixonada tornou tudo ainda mais significativo”, afirmou João Vitor Machado, que estreia na direção cinematográfica.

Incentivo ao cinema amazonense

O filme tem classificação indicativa de 16 anos e foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo (LPG), da Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura). O presidente do Concultura, Tony Medeiros, destacou a importância dos editais culturais para fortalecer o audiovisual local e incentivar novos talentos.

“Os editais de cultura têm oferecido oportunidades para que novos artistas se destaquem e compartilhem suas histórias. A estreia de João Vitor Machado como diretor é mais uma prova de que, com o incentivo público, o cinema amazonense está se fortalecendo e ganhando visibilidade”, afirmou Medeiros.

