Com brasileiras, PFL anuncia GP peso-mosca feminino

PFL anuncia GP peso-mosca com quatro brasileiras na disputa

O Professional Fighters League (PFL), uma das principais organizações de MMA do mundo, anunciou o Grand Prix peso-mosca feminino, que contará com quatro brasileiras na disputa.

Taila Santos, Juliana Velásquez, Elora Dana e Ilara Joanne são as representantes do Brasil no torneio, que premiará a campeã com 500 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões).

O valor foi reduzido em relação à edição anterior, que oferecia 1 milhão de dólares. O evento contará com oito atletas e terá início em 11 de abril.

Atual campeã fora da disputa em 2025

Dakota Ditcheva, campeã do GP em 2024, não estará na competição deste ano. O presidente do PFL, Donn Davis, explicou a ausência nas redes sociais.

“A superestrela da PFL Dakota Ditcheva venceu a ‘PFL Europe Championship’ em 2023 e depois venceu a ‘PFL Global Season’ em 2024… Agora ela passa para a ‘PFL Champions Series’ em 2025. Com quem ela lutará a seguir? Mal posso esperar!”, destacou Davis.

Há expectativa de que os campeões de 2025 enfrentem os vencedores das outras categorias em superlutas. Entre os possíveis participantes estão Francis Ngannou, Larissa Pacheco, Renan ‘Problema’, Cris Cyborg e a própria Ditcheva.

Na disputa pelo título e uma possível luta contra a campeã, além das brasileiras, estarão Liz Carmouche , Kana Watanabe, Diana Avsaragova e Jena Bishop. O peso-mosca é a terceira categoria confirmada para o torneio.

Entre as brasileiras, Taila Santos, vice-campeã da temporada 2024, é um dos principais nomes. Juliana Velásquez, ex-campeã do Bellator, e Elora Dana, campeã do Jungle Fight, também prometem protagonizar grandes duelos. Já Ilara Joanne, experiente em eventos internacionais, busca uma afirmação maior na organização.

Uma vitória no GP pode representar um grande salto na carreira das lutadoras, consolidando seus nomes no cenário internacional e garantindo novas oportunidades dentro e fora do PFL.

GP de PFL será disputado em três datas

​Uma mudança significativa no PFL 2025 é o fim da temporada regular, anteriormente usada para classificação por pontos. Agora, os combates seguem o formato eliminatório desde o início, tornando a competição mais intensa.

O torneio contará com oito categorias, cada uma com oito atletas, começando nas quartas de final. Para ser campeão, será necessário vencer três lutas consecutivas.​

A primeira rodada será disputada nos dias 3, 11 e 18 de abril, e 1º de maio, nos estúdios da Universal, em Orlando, Flórida. As semifinais ocorrerão em 12, 20 e 27 de junho, com locais a serem definidos, e as finais estão programadas para 1, 15 e 21 de agosto.

No feminino, apenas o peso-mosca estará em disputa, enquanto os homens competirão nas categorias peso-pesado, meio-pesado (93 kg), peso-médio (84 kg), meio-médio (77 kg), peso-leve (70 kg), peso-pena (66 kg) e peso-galo (61 kg).

