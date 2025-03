Nacional vence o Manauara e garante vaga na semifinal do returno e na Série D 2026

O Nacional está classificado para as semifinais do segundo turno do Campeonato Amazonense 2025 e garantiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro 2026. Na noite desta quarta-feira (19), na Arena da Amazônia, o Leão venceu o Manauara por 2 a 1 e confirmou a liderança do Grupo B e a liderança da classificação geral. Apesar da derrota, o Robô vai disputar os playoffs do returno.

Com a vitória, o Naça assegurou a liderança geral – que garante vaga na quarta divisão do próximo ano – e avançou diretamente para a semifinal do returno do Barezão 2025. Agora, o Leão aguarda o vencedor do confronto entre RPE Parintins e Amazonas, que duelam no sábado (22), no Estádio Carlos Zamith, às 15h30.

O Manauara, por sua vez, terminou na vice-liderança do Grupo B e disputará os playoffs contra o Princesa do Solimões, no domingo (23). O duelo será em jogo único, com o Robô tendo a vantagem do empate para avançar às semifinais.

Resumo da partida

O duelo foi movimentado desde os primeiros minutos. Aos 13, o Manauara teve a primeira grande chance com Cuadrado, que fez boa jogada pela direita e encontrou Vitinho, que serviu Joelson. O atacante finalizou, mas o goleiro David Becker defendeu.

Aos 20 minutos, o Nacional respondeu com Vicente, que cruzou rasteiro para Hernane. O atacante finalizou de primeira, mas Marlon fez grande defesa. O Manauara voltou a assustar aos 34, quando Pablo Pardal chutou de fora da área e acertou a trave.

Quando o empate sem gols parecia certo para o intervalo, o Nacional abriu o placar aos 45 minutos. Peninha cobrou falta lateral direto no ângulo de Marlon, sem chances de defesa.

No segundo tempo, aos sete minutos, Vicente cruzou para Hernane, que tentou três finalizações seguidas, mas parou em Marlon. O Manauara empatou aos nove minutos, quando Carlinhos cruzou da esquerda, Caio Ribeiro desviou e Diego Clemente aproveitou a sobra para marcar.

A partir do empate, o Robô passou a pressionar, enquanto o Nacional explorava os contra-ataques. Aos 32 minutos, Caio Ribeiro interceptou um passe, tocou para Pardal, que finalizou para defesa de Becker. Quando o jogo caminhava para a igualdade, aos 52 minutos, Pedro Rosa fez um cruzamento preciso e Wendel cabeceou para garantir a vitória azulina.

