Ednailson Rozenha, presidente da FAF, pode assumir vice-presidência da CBF

Pela primeira vez, um representante do Amazonas pode ocupar um cargo na direção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Se Ednaldo Rodrigues for reeleito presidente da entidade no próximo dia 24 de março, Ednailson Rozenha, deputado estadual e presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), deve assumir uma das vice-presidências.

Rozenha tem experiência na gestão esportiva e política. Ele presidiu o Fast Clube e comanda a FAF desde 2023. Além disso, atua como deputado estadual – eleito no pleito de outubro de 2022.

Avanços na FAF e influência na CBF

Em 26 meses à frente da FAF, Rozenha tornou-se um dos principais aliados de Ednaldo Rodrigues na CBF. Apesar de estar em seu primeiro mandato como presidente de federação, conseguiu construir alianças e ampliar sua influência.

Com a reeleição de Ednaldo Rodrigues praticamente garantida – ele é candidato único após desistência de Ronaldo -, a nomeação de Rozenha como vice-presidente da CBF está próxima de ser confirmada.

