RPE Parintins vence, se classifica para mata-mata do returno e rebaixa o Sete FC

Tourão garante vaga no mata-mata e confirma queda do Astronauta para a Série B

O RPE Parintins garantiu sua classificação para o mata-mata do returno do Campeonato Amazonense 2025. A equipe venceu o Sete FC por 3 a 0, na tarde desta quarta-feira (19), no Estádio Ismael Benigno, a Colina, e sacramentou o rebaixamento do Astrounauta para a Série B do Barezão. Inácio Neto, Digão e Dagson marcaram os gols da partida.

Com a vitória, o RPE Parintins chegou a cinco pontos e avançou para os playoffs, onde enfrentará o Amazonas FC no sábado (22), no Estádio Carlos Zamith, às 15h30. Já o Sete FC, sem vitórias no returno, confirmou seu rebaixamento para a Série B do Barezão em sua temporada de estreia na elite.

Domínio do Parintins

Sob forte chuva, a partida começou equilibrada. Aos oito minutos, Rodriguinho finalizou cruzado, obrigando Marcos a boa defesa. Aos 18, Rodriguinho arriscou de fora da área, e novamente o goleiro do Sete evitou o gol.

O Tourão seguiu pressionando. Aos 21, Inácio Neto desperdiçou chance na pequena área após cruzamento rasteiro de Rodriguinho. O gol saiu aos 45 minutos, quando Rodriguinho cruzou rasteiro e Inácio Neto completou para o fundo da rede.

Tourão amplia vantagem

O Parintins manteve o ritmo ofensivo após o intervalo. Aos 10 minutos, Rodriguinho finalizou pela esquerda, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Aos 12 minutos, Digão ampliou de cabeça após escanteio. O Parintins seguiu criando chances, e aos 23 minutos, Vinicius Nascimento cruzou para Dagson, que testou firme para fazer o terceiro gol.

O Sete teve uma última chance aos 26 minutos, quando Gabriel Fonseca acertou a trave. No rebote, o árbitro marcou pênalti, mas Rodriguinho desperdiçou a cobrança, parando no goleiro Marcos.

Leia mais:

Ednailson Rozenha, presidente da FAF, pode assumir vice-presidência da CBF

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱