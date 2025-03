‘Tinga’ é o último envolvido em assalto a hotel de selva em Iranduba que está foragido

Gabriel Barbosa Feitosa, 33, conhecido como “Tinga”, é o último foragido envolvido no roubo a um hotel de selva em Iranduba, ocorrido em dezembro de 2022. Ele tem três mandados de prisão em aberto: dois de prisão preventiva e um devido a uma condenação transitada em julgado a 10 anos de reclusão, todos por roubo.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) pede a colaboração da população para localizá-lo. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser repassada ao Disque-Denúncia 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), com garantia de sigilo da identidade do denunciante.

Crime violento em hotel de selva

O caso remonta a 3 de dezembro de 2022, quando sete homens armados invadiram um hotel de selva na zona rural de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus. Eles roubaram pertences do local e dos hóspedes, como televisores, mantimentos, dinheiro e celulares.

Durante o crime, funcionários e turistas foram feitos reféns e amordaçados. Entre as vítimas, estavam cinco brasileiros e três mulheres de nacionalidade germânica, que foram abusadas sexualmente pelos criminosos. O caseiro e um guia turístico também foram torturados, com os agressores chegando a colocar um saco plástico na cabeça do caseiro para sufocá-lo.

Prisões e andamento do caso

Na quarta-feira (19), a Polícia Civil prendeu Willisson Nunes Brito, 27, um dos envolvidos no crime, que estava foragido desde 2022. Ele foi capturado no distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, e responderá por roubo majorado, estupro e associação criminosa.

Outros quatro homens já haviam sido presos anteriormente: Cleucimar da Silva Ferreira, conhecido como “Tuíco”, Daniel Barbosa da Silva, Leonardo dos Santos e Bruno Barbosa Feitosa. Atualmente, eles estão em liberdade provisória, aguardando o andamento do processo.

Busca por justiça

A polícia segue em busca de Gabriel Barbosa Feitosa, o último foragido do caso. A colaboração da população é essencial para garantir sua captura e levar justiça às vítimas do crime, que incluem turistas estrangeiras e funcionários do hotel.

