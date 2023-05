Suspeito confessou ter participado ativamente no roubo ao hotel de selva, ocasião em que subtraiu vários pertences das vítimas.

Janderson Vieira de Souza, conhecido como “Mandioca”, foi preso na última segunda-feira (29), por envolvimento em roubo praticado no dia 2 de março deste ano, em um hotel de selva na região do Lago Acajatuba.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, o homem foi conduzido à delegacia por policiais militares que o reconheceram circulando em via pública, no bairro Correnteza. Na ocasião, os policiais civis cumpriram o mandado de prisão preventiva em seu nome.

O delegado também informou que o autor confessou ter participado ativamente no roubo ao hotel de selva, ocasião em que subtraiu vários pertences das vítimas. Entre os objetos estão celulares, jóias, dinheiro em espécie, espingardas e embarcações.

Janderson também confirmou a participação dos demais envolvidos que foram investigados e presos durante a operação da Polícia Civil do Amazonas e Polícia Militar do Amazonas. Wanderson Vieira de Souza, conhecido como “Manchinha”, é o último envolvido no roubo ao hotel de selva que está sendo procurado.

