Wilson Lima se reúne com ministro e pede apoio para reduzir impactos climáticos no Amazonas

O governador Wilson Lima se reuniu, nesta quinta-feira (20), em Brasília, com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para solicitar apoio do Governo Federal em ações de mitigação dos impactos causados por eventos climáticos no Amazonas. Durante o encontro, Lima apresentou um panorama da cheia dos rios do estado e entregou um relatório com previsões para este ano, além de um balanço das medidas adotadas pelo governo estadual durante o período de chuvas, que afetaram principalmente Manaus.

Previsões e ações emergenciais

O relatório técnico entregue ao ministro detalha as previsões de cheias entre fevereiro e abril, com base em dados coletados pela Defesa Civil do Amazonas. As calhas dos rios Juruá e Purus estão em Situação de Alerta, com risco elevado de inundação, enquanto as calhas do Madeira, Alto Solimões e Médio Solimões estão em Situação de Atenção, com risco moderado. O restante das calhas permanece dentro da normalidade.

Wilson Lima destacou as medidas emergenciais adotadas pelo governo, como a distribuição de purificadores de água, perfuração de poços, abastecimento de caixas d’água e a expansão do monitoramento dos rios com réguas linimétricas. Em janeiro, ele assinou um decreto para tornar permanente o Comitê de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais no Amazonas, que reúne 33 órgãos estaduais.

Impactos das chuvas

O governador também solicitou apoio para fortalecer as ações de prevenção aos impactos das chuvas. Na quarta-feira (19), o Corpo de Bombeiros registrou 23 acionamentos, incluindo um deslizamento de terra no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, que atingiu nove casas e soterrou seis pessoas, resultando em uma morte.

Apoio federal e parcerias

O ministro Waldez Góes colocou o Governo Federal à disposição para apoiar ações de proteção de encostas, resposta a desastres e implementação de ferramentas como o Cell Broadcast, sistema de alertas utilizado no Rio Grande do Sul.

Agenda com o BID

Na agenda em Brasília, Wilson Lima também se reuniu com a nova representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil, Annette Killmer, para discutir avanços em projetos como o Prosamin+ e o Prosai Parintins. O Prosamin+ beneficiará mais de 220 mil pessoas com obras de saneamento e 808 famílias com moradias definitivas.

