VÍDEO: Adolescente autista é agredido por homem e chamado de bandido em Manaus

Um adolescente autista de 14 anos foi agredido por um motorista na manhã de quarta-feira (19) no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. O ataque, registrado por câmeras de segurança da vizinhança, aconteceu quando o jovem estava indo com um amigo a uma loja para beber água.

Durante o trajeto, ele foi abordado por dois garotos desconhecidos, e um deles sugeriu chutar um portão. Quando o adolescente se recusou, o agressor, Aldon Pinto de Oliveira, de 49 anos, o agarrou pelo pescoço e começou a agredi-lo.

O jovem relatou ao delegado Luís Fernando Alves Damasceno, do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que o motorista “me pegou pelo pescoço, tentou me levar para dentro da casa dele, me enforcou, deu soco no meu rosto, uma paulada na minha cintura e perguntou se os meninos da boca tinham mandado eu chutar o portão”.

Com medo das agressões, o adolescente respondeu afirmativamente. “Ele me chamou de bandido da boca”, completou.

As agressões pararam apenas quando vizinhos informaram ao agressor que a vítima era autista. A avó do adolescente também esteve na delegacia, onde contou que o agressor bateu em seu portão, perguntando sobre o neto, e logo após a confusão, entrou em sua casa pedindo desculpas, alegando ter feito uma emboscada.

Ela relatou: “Meu portão estava aberto, o agressor do meu neto entrou na minha casa chorando pedindo desculpas pelo ocorrido devido ao ‘instinto militar dele’”. Ela também disse ao delegado que faria um Boletim de Ocorrência (BO).

O agressor segue em liberdade, enquanto a polícia investiga o caso.

