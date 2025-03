Homem mata tio a facadas durante ‘bebedeira’ no AM

Um homem de 31 anos foi preso na quinta-feira (20), pelo homicídio de seu próprio tio, de 37 anos. O crime foi praticado no dia 16 de março deste ano, no município de Guajará, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Adenilson Carlos, da 69ª DIP de Guajará, o mandado de prisão em nome do autor foi cumprido na manhã de quinta-feira (21), na residência dele.

“Em interrogatório, o investigado contou que no dia do crime estava consumindo bebida alcoólica desde as primeiras horas da manhã, desentendeu-se com seu tio e, durante uma luta corporal, desferiu contra ele golpes de faca”, disse o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por homicídio e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

