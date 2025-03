Modelo ironiza namoro de Biancardi com Neymar: ‘Negociável’

Any Awuada foi questionada por um seguidor do Instagram se aceitaria que o marido agisse como o jogador e soltou o verbo

A suposta pulada de cerca de Neymar em Araçoiaba da Serra, São Paulo, na semana passada, continua rendendo assunto. A acompanhante Any Awuada abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, na quinta-feira (20), e foi questionada se aceitaria que seu marido agisse como o jogador.

“Se fosse a esposa do Neymar e não a do job que ele pagou, você aceitaria isso?”, quis saber uma pessoa. Sem papas na língua, ela ironizou a continuidade do namoro de Bruna Biancardi e o atleta do Santos.

“Eu ia aceitar com certas condições. Um chifrezinho aqui, me dá uma bolsinha da Hermes. Aprontou aqui? Coloca aí um helicóptero, um jatinho no meu nome. Descobri uma traição de novo? Quero esse apartamento no meu nome agora. Ia ser assim, amor. Tudo é negociável [fazendo sinal de dinheiro com os dedos]”, debochou.

Relação com sósia de Neymar

Any Awuada, a garota de programa que afirma ter mantido relações sexuais com o jogador Neymar em uma festa íntima realizada em Araçoiaba da Serra, São Paulo, na semana passada, se pronunciou sobre a possibilidade de ter se confundido. Nas redes, o influencer Eigon Oliver, conhecido por ser sósia do jogador, tem sugerido que ele é quem esteve na chácara, e não o namorado de Bruna Biancardi.

Nos stories do Instagram, a garota de programa descartou ter mantido relações com o influenciador, que tem milhões de seguidores por ser parecido com Neymar. “Gente, pelo amor de Deus! Esse sósia só é parecido com o Neymar quando ele está com os óculos, né? Porque tirou os óculos, minha amiga, quem ele engana?”, questionou.

Em seguida, Any Awuada reforçou que nunca se encontrou com o sósia de Neymar. “Menino doido. Nunca vi esse sósia na minha vida, nunca. Ele estava com uma ruiva lá que não era eu não. Ela nem tatuagem tinha, eu sou cheia de tatuagem. Eu só descobri esse menino de tanto que vocês me marcaram. Nem cabelo ele tem, coitado”, debochou. “Não tem nada a ver, bota um óculos e um boné e fica mais ou menos parecido”, finalizou.

