VÍDEO: Briga entre empresários motivada por ciúmes quase termina em morte em Manaus

Uma briga entre dois empresários quase terminou em tragédia na madrugada desta sexta-feira (21), em Manaus. O conflito, movido por ciúmes, resultou em mais de 20 tiros no Residencial Montreal, no bairro Flores. O autor dos disparos, dono de um motel na cidade, teria ficado furioso ao ver sua ex-companheira ao lado de outro empresário, proprietário de uma rede de pizzarias famosa na capital amazonense.

O ataque registrado por câmeras

As imagens mostram duas picapes saindo do condomínio. Na da frente, estão a mulher e o dono da rede de pizzarias, enquanto na de trás está o outro empresário. Ele chega a bater no carro da frente e, em seguida, a mulher desce. O autor já aparece apontando a arma na direção do carro da vítima, que acelera e consegue fugir.

Logo após, o autor entra em outro carro e sai em perseguição, mas o vídeo não capta mais detalhes.

Testemunhas relataram que o barulho dos disparos deixou moradores em pânico, com muitos acordando assustados com o tiroteio.

Raiz do conflito

De acordo com informações, a ex-companheira do empresário do motel, mãe de um filho do casal, terminou o relacionamento há dois anos. No entanto, ele nunca aceitou o fim da relação e, ao descobrir que ela estava agora com o dono da rede de pizzarias, perdeu o controle.

A Polícia Civil está investigando o caso

