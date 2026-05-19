Ousadia

A apreensão causou um prejuízo estimado em R$ 649 mil ao crime organizado

Nesta segunda-feira (18), as Forças de Segurança do Amazonas apreenderam mais de 12 quilos de maconha do tipo skunk durante uma fiscalização em uma embarcação que saiu de Coari com destino a Manaus.

Por volta das 10h, policiais militares abordaram o barco e localizaram a droga no compartimento de encomendas. A cadela farejadora Athena identificou uma caixa que escondia o entorpecente entre peixes e polpas de açaí.

Dentro da caixa, os policiais encontraram 10 pacotes de skunk, que totalizaram 12,9 quilos da droga. Segundo as autoridades, a apreensão causou um prejuízo estimado em R$ 649 mil ao crime organizado.

Após a operação, a equipe encaminhou o material para o cartório da Polícia Civil. Até o fechamento desta matéria, as autoridades ainda não localizaram o responsável pelo transporte da droga.

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