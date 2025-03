Modelo que ficou com Neymar confirma gravidez e fala sobre DNA

Dias após expor que teria ficado com Neymar, Any Awuada usou as redes sociais para anunciar que está grávida

A modelo Any Awuada, que ganhou destaque por, supostamente, ter se relacionado com Neymar, usou suas redes sociais para responder aos seguidores que questionaram se ela realmente está grávida do jogador e se fará um exame de DNA.

“Sim, eu estou grávida, já é 100% de certeza. Eu fiquei um pouco assustada, quando eu descobri no ‘vuco’, mas eu acho que filho é presente de Deus e vem na hora que tem que vir. E sim, vou fazer DNA, vou pedir DNA, vou mostrar tudo para vocês, porque eu sei que vocês são ‘tudo’ curiosos”, disse ela.

Após divulgar publicamente que teria tido um envolvimento com Neymar, Any Awuada também usou as redes sociais para anunciar sua gravidez. Ela contou que decidiu fazer o teste de gravidez após perceber o atraso de sua menstruação.

“Era para minha menstruação ter descido ‘antes de ontem’ e não desceu… Minha vida é uma piada. Todo mundo zoando, pois é”, afirmou ela ao confirmar o resultado positivo do teste de gravidez.

“Comprei o teste, tenho quase certeza que vai dar negativo… Santo Deus, Nossa Senhora Aparecida, vocês tão lendo isso aqui?”, questionou Any, exibindo o resultado. “Grávida de uma semana”, completou.

(*) Com informações do Metrópoles

