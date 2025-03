Vídeo íntimo de modelo vaza após encontro com Neymar; confira

A modelo se tornou conhecida ao afirmar que teve um envolvimento com o jogador do Santos em uma festa privada

Um vídeo da influenciadora e modelo Any Awuada, nome artístico de Nayara Macedo, está circulando nas redes sociais desde esta sexta-feira (21). A modelo, que recentemente ganhou notoriedade após afirmar ter se envolvido com o jogador Neymar, aparece em cenas íntimas com um homem não identificado.

No material vazado, Any aparece completamente nua em um momento íntimo com o homem.

Importante ressaltar que o homem não é o jogador Neymar.

O vídeo começou a circular em aplicativos de mensagens e foi divulgado após a polêmica envolvendo Any Awuada e Neymar. A modelo se tornou conhecida ao afirmar que teve um envolvimento com o jogador do Santos em uma festa privada, o que gerou grande repercussão.

